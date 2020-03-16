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Снова вниз. Банки продолжают снижать депозитные ставки

Снова вниз. Банки продолжают снижать депозитные ставки
16.03.2020, 09:00

Мы регулярно проводим обзор актуальных процентных ставок по банковским вкладам. На прошлой неделе средние ставки по депозитам вновь упали

Средние процентные ставки по депозитам продолжают снижаться. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 16.03.2020).

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально упала средняя ставка по депозитам на периоды от полугода до года (на 0,21 п.п. до 11,22% годовых). Вклады периодом от 3 месяцев до полугода сбросили 0,18 п.п. до 10,82% годовых.  Подешевели и периоды свыше года (на 0,11 п.п. до 10,76% годовых). Доходность вкладов сроком от месяца до 3 опустилась на 0,07 п.п. до 8,82% годовых. Депозиты на сроки менее месяца по-прежнему предоставляют 7,75% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,20 п.п. и предлагают 6,84% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения не изменили доходность и предлагают 0,54% годовых. Также и вклады для сроков менее месяца (0,89%). Синхронно снизили средние ставки сроки от месяца до 3 и от 3 до 6 (на 0,03 п.п. до 0,88% и до 1,17% годовых соответственно). Стоимость вкладов для сроков от полугода до года опустилась на 0,16 п.п. до 1,42% годовых. Доходность периодов свыше года снизилась на 0,11 п.п. до 1,87% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средние ставки бессрочных депозитов и вкладов сроком от месяца до 3 синхронно снизились на 0,01 п.п. и предлагают 0,36% и 0,74% годовых соответственно. Сбережения на периоды менее месяца предлагают как и прежде 0,37% годовых, а от 3 до 6 месяцев – 0,75% годовых. Вклады сроком свыше полугода сбросили 0,06 п.п. и предлагают 1,04% годовых. Депозиты на периоды свыше года подешевели на 0,04 п.п. до 1,20% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Ишутина Анна
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