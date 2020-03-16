Снова вниз. Банки продолжают снижать депозитные ставки

Средние процентные ставки по депозитам продолжают снижаться. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 16.03.2020).

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально упала средняя ставка по депозитам на периоды от полугода до года (на 0,21 п.п. до 11,22% годовых). Вклады периодом от 3 месяцев до полугода сбросили 0,18 п.п. до 10,82% годовых. Подешевели и периоды свыше года (на 0,11 п.п. до 10,76% годовых). Доходность вкладов сроком от месяца до 3 опустилась на 0,07 п.п. до 8,82% годовых. Депозиты на сроки менее месяца по-прежнему предоставляют 7,75% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,20 п.п. и предлагают 6,84% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения не изменили доходность и предлагают 0,54% годовых. Также и вклады для сроков менее месяца (0,89%). Синхронно снизили средние ставки сроки от месяца до 3 и от 3 до 6 (на 0,03 п.п. до 0,88% и до 1,17% годовых соответственно). Стоимость вкладов для сроков от полугода до года опустилась на 0,16 п.п. до 1,42% годовых. Доходность периодов свыше года снизилась на 0,11 п.п. до 1,87% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средние ставки бессрочных депозитов и вкладов сроком от месяца до 3 синхронно снизились на 0,01 п.п. и предлагают 0,36% и 0,74% годовых соответственно. Сбережения на периоды менее месяца предлагают как и прежде 0,37% годовых, а от 3 до 6 месяцев – 0,75% годовых. Вклады сроком свыше полугода сбросили 0,06 п.п. и предлагают 1,04% годовых. Депозиты на периоды свыше года подешевели на 0,04 п.п. до 1,20% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.