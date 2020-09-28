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Ставки по депозитам упали для всех валют. Обзор рынка

28.09.2020, 09:00
Ставки по депозитам упали для всех валют. Обзор рынка - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

За последние две недели процентные ставки опустились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 27 сентября). Снизили ставки 6 банков (из 26 исследуемых): БТА Банк, Мегабанк, Ощадбанк, Правэкс, КредиАгриколь, Конкорд Банк.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально подешевели вклады на сроки до месяца – на 0,11 п.п. до 6,65% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,1 п.п. и предлагают 4,74% годовых. Вклады периодом от месяца до трех снизили доходность на 0,06 п.п. до 6,17% годовых. Синхронно снизились ставки для периодов от трех месяцев (7,5%), от 6 месяцев (7,94%) и свыше года (7,98%).

Средние ставки по депозитам в долларах

Средняя ставка в долларах для бессрочных сбережений упала на 0,02 п.п. и составляет 0,44% годовых. Вклады на период менее месяца по-прежнему предлагают 0,47% годовых. Доходность депозитов периодом от месяца до трех снизилась на 0,03 п.п. и составляет 0,74% годовых. Синхронно, на 0,06 п.п.,  опустились ставки для вкладов на сроки свыше трех месяцев (0,83%) и свыше полугода (1,16%). Депозиты на периоды свыше года сбросили 0,04 п.п. и предлагают 1,7% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Ставки в евро параллельно снизились для бессрочных сбережений и для депозитов сроком от полугода до года (на 0,04 п.п. до 0,2% и до 0,88% годовых соответственно). Вклады периодом до месяца не претерпели изменений в ставках – 0,25% годовых. Сбережения на периоды от месяца до трех сбросили 0,01 п.п. и предоставляют 0,47% годовых. Доходность для сроков от трех месяцев до 6 опустилась на 0,02 п.п. до 0,77% годовых. Сбережения на сроки свыше года подешевели также на 0,02 п.п. до 1,04% годовых.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Анна Ишутина
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