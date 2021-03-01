UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ставки по вкладам упали. Обзор рынка депозитов

01.03.2021, 09:00
Ставки по вкладам упали. Обзор рынка депозитов - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

По итогам прошедшего месяца доходность депозитов снизилась для сбережений и в гривне и в валюте. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 1 марта).

Гривня

Лидерами падения доходности стали гривневые вклады периодом свыше года (на 0,5 п.п. до 7,31% годовых). А вклады на сроки от месяца до трех подешевели на 0,35 п.п. до 5,69% годовых. Сбережения сроком менее месяца сбросили 0,28 п.п. и предлагают 5,73% годовых. Депозиты на периоды от полугода до года опустили ставки на 0,2 п.п. до 7,51% годовых. Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,14 п.п. до 7,12% годовых. Доходность бессрочных сбережений выросла на 0,03 п.п. до 3,99% годовых.

Доллар

Долларовые вклады максимально подешевели также для периодов свыше года (на 0,13 п.п. до 1,46% годовых). Доходность вкладов сроком от полугода до года снизилась на 0,11 п.п. до 1,02% годовых. Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,06 п.п. до 0,81% годовых. Депозиты на сроки от 3 до 6 месяцев сбросили 0,04 п.п. до 0,79% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п. и предлагают 0,43% годовых. Стоимость вкладов периодом менее месяца снизилась на 0,01 п.п. до 0,45% годовых.

Евро

Средняя ставка для периодов свыше года упала на 0,25 п.п. до 0,79% годовых. Сбережения на периоды от полугода до года опустили доходность на 0,17 п.п. до 0,74% годовых. Депозиты сроком от месяца до трех подешевели на 0,16 п.п. до 0,41% годовых. Стоимость вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,03 п.п. до 0,8% годовых. Депозиты периодом менее месяца потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,26% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,01 п.п. до 0,17% годовых.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Анна Ишутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
депозиты процентные ставки депозиты населения депозитные ставки проценты по депозитам деньги в банке ставки по депозитам
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 