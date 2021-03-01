Ставки по вкладам упали. Обзор рынка депозитов

По итогам прошедшего месяца доходность депозитов снизилась для сбережений и в гривне и в валюте. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 1 марта).

Гривня

Лидерами падения доходности стали гривневые вклады периодом свыше года (на 0,5 п.п. до 7,31% годовых). А вклады на сроки от месяца до трех подешевели на 0,35 п.п. до 5,69% годовых. Сбережения сроком менее месяца сбросили 0,28 п.п. и предлагают 5,73% годовых. Депозиты на периоды от полугода до года опустили ставки на 0,2 п.п. до 7,51% годовых. Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,14 п.п. до 7,12% годовых. Доходность бессрочных сбережений выросла на 0,03 п.п. до 3,99% годовых.

Доллар

Долларовые вклады максимально подешевели также для периодов свыше года (на 0,13 п.п. до 1,46% годовых). Доходность вкладов сроком от полугода до года снизилась на 0,11 п.п. до 1,02% годовых. Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,06 п.п. до 0,81% годовых. Депозиты на сроки от 3 до 6 месяцев сбросили 0,04 п.п. до 0,79% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п. и предлагают 0,43% годовых. Стоимость вкладов периодом менее месяца снизилась на 0,01 п.п. до 0,45% годовых.

Евро

Средняя ставка для периодов свыше года упала на 0,25 п.п. до 0,79% годовых. Сбережения на периоды от полугода до года опустили доходность на 0,17 п.п. до 0,74% годовых. Депозиты сроком от месяца до трех подешевели на 0,16 п.п. до 0,41% годовых. Стоимость вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,03 п.п. до 0,8% годовых. Депозиты периодом менее месяца потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,26% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,01 п.п. до 0,17% годовых.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Анна Ишутина

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