Ставки по депозитам в банках падают. Обзор рынка депозитов

По итогам прошедших трех недель доходность банковских сбережений преимущественно снизилась. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 1 февраля).

Гривня

Лидерами падения доходности стали бессрочные сбережения и вклады сроком менее месяца, их средние ставки синхронно опустились на 0,17 п.п., и составили 3,96% и 6,01% годовых соответственно. Депозиты периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,02 п.п. до 7,26% годовых. А вклады на сроки от месяца до трех и свыше 12 месяцев подорожали на 0,02 п.п. (до 6,04% и до 7,81% годовых). Сбережения сроком от полугода до года не претерпели изменений и предлагают 7,72% годовых.

Доллар

Доходность депозитов сроком менее месяца опустилась 0,11 п.п. до 0,46% годовых. Вклады сроком от полугода до года сбросили 0,02 п.п. и предлагают 1,13% годовых. Средняя ставка для периодов свыше года по-прежнему составляет 1,59% годовых. Подорожали бессрочные сбережения (на 0,05 п.п. до 0,46% годовых). Синхронно подняли стоимость, на 0,01 п.п., депозиты на сроки от месяца и от трех месяцев (до 0,87% и до 0,83% годовых соответственно).

Евро

Упала средняя ставка на 0,06 п.п. для сроков менее месяца (0,28%). Подорожали депозиты сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 0,84% годовых). Выросла средняя ставка и для периодов свыше года (на 0,03 п.п. до 1,04% годовых). Остальные периоды не претерпели изменений в ставках: от месяца до трех -0,57% годовых, от 6 до 12 месяцев – 0,91%. Бессрочные сбережения предлагают среднюю доходность 0,16% годовых.

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В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Автор заглавного изображения: Alimalisa

Анна Ишутина

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