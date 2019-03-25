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25.03.2019, 10:15

Ставки по депозитам в долларах и евро выросли

Ставки по депозитам в долларах и евро выросли

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 25.03.2019)

По итогам прошедшей недели средние депозитные ставки выросли для валютных вкладов от полугода. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 25.03.2019). Короткие вклады не претерпели изменений для всех валют.

 

Средние процентные ставки по депозитам
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Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые сбережения максимально снизили доходность для периодов свыше года (на 0,49 п.п. до 14,20%). Сбережения периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,17 п.п. до 14,03% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев набрали в цене 0,01 п.п. и предлагают 11,94% годовых. Депозиты на срок от полугода до года подорожали на 0,68 п.п. до 14,71% годовых. Не изменили свою доходность вклады на период до 1 месяца (10,50%). Бессрочные сбережения предлагают 7,93% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения в долларах предлагают доходность 0,91% годовых. Доходность депозитов сроком до месяца составляет 1,41% годовых. Вклады периодом от 1 до 3 месяцев предоставляют 1,25% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,71 п.п. до 2,43% годовых. Сбережения на период от полугода до года набрали 0,60 п.п. и предлагают 3,03% годовых. Вклады сроком свыше года повысили доходность на 0,12 п.п. до 3,14% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Что касается, вкладов в евро, не претерпели изменений средние ставки для периодов до месяца (1,07%) и от 1 до 3 месяцев (1,22%). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,57% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,68 п.п. до 1,67% годовых. А сбережения сроком от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,48 п.п. до 2,14% годовых. Средняя стоимость депозитов периодом свыше года выросла на 0,22 п.п. и составляет 2,36% годовых.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 137 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 25.03.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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