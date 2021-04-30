Депозиты подорожали. Обзор рынка

В апреле зафиксирован рост доходности депозитов. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 30 апреля). Повышали ставки МТБ Банк и Мегабанк.

Доходность гривневых сбережений выросла для периодов менее месяца (на 0,06 п.п. до 5,12% годовых). Вклады сроком от полугода до года подорожали на 0,04 п.п. до 7,34% годовых. Доходность депозитов на сроки свыше года выросла на 0,02 п.п. до 7,23% годовых. Бессрочные сбережения не претерпели изменений и предлагают 3,88% годовых. Снизились средние ставки для периодов от месяца и от трех месяцев (на 0,01 и на 0,02 п.п. до 5,46 и до 6,9% соответственно).

Ставки по долларовым вкладам и так достаточно низкие, короткие сроки не достигают и 1%. Депозиты на сроки от полугода подорожали за последний месяц на 0,08 п.п. и предлагают 1% годовых. Вклады на периоды свыше года не изменились, их средняя доходность составляет 1,24% годовых.

Ставки для евро немного выросли, но также не достигли и 1%. Средняя доходность составляет 0,65% годовых.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Автор заглавного изображения: Alimalisa

Анна Ишутина

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