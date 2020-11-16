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Ставки по гривневым вкладам опустились. Обзор рынка депозитов

16.11.2020, 09:00
Ставки по гривневым вкладам опустились. Обзор рынка депозитов - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

В течении последних двух недель процентные ставки упали для гривневых депозитов. Незначительно выросла доходность банковских сбережений в евро. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 15 ноября). Снизили проценты по депозитам Альфа-Банк, ПИНбанк и Укргазбанк.

Гривня

Бессрочные гривневые сбережения потеряли в ставках 0,13 п.п. и предлагают 4,29% годовых. Вклады сроком до месяца подешевели на 0,06 п.п. до 6,12% годовых. Средняя ставка по депозитам на период от полугода до года упала на 0,05 п.п. до 7,73% годовых. Синхронно, на 0,04 п.п.,  упала доходность для периодов от месяца (6,0%) и от трех месяцев (7,29%). Вклады периодом свыше года снизили стоимость на 0,02 п.п. до 7,78% годовых.

Доллар

Без изменений остались вклады сроком менее месяца (0,56%) и от месяца до трех (0,88%). Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 0,4% годовых. Сбережения сроком свыше года сбросили 0,04 п.п. и предоставляют доходность в 1,6% годовых. Выросла доходность одновременно для депозитов на периоды свыше трех месяцев и свыше полугода (на 0,01 п.п. до 0,85% и до 1,14% годовых).

Евро

Ставки для евро не претерпели изменений для сроков менее месяца (0,31%) и от месяца до трех (0,57%). Бессрочные сбережения подешевели на 0,02 п.п. и предлагают 0,16% годовых. Подорожали на 0,01 п.п. вклады на сроки от трех месяцев (0,84%), от 6 месяцев (0,9%) и от 12 месяцев (1,03%).

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

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Анна Ишутина
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