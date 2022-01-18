Украинцы предпочитают гривневые вклады. Данные НБУ

По данным НБУ, в декабре 2021 года депозитный портфель в целом по банковской системе вырос на 4,2% – до 720,9 млрд грн.

Гривневый портфель вырос 7,3% – до 458,6 млрд грн, украинцы принесли в банки 31,4 млрд грн. По валютному портфелю наблюдался отток депозитов: на 1,4% – до $9,6 млрд. Из банков забрали $135 млн.

Средняя ставка по гривневым депозитам выросла на 0,2 п.п. и составила 8% годовых. Для валютных вкладов средняя ставка с октября месяца составляет 0,7% годовых.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.