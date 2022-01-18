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Украинцы предпочитают гривневые вклады. Данные НБУ

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 10:30
Украинцы предпочитают гривневые вклады. Данные НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным НБУ, в декабре 2021 года депозитный портфель в целом по банковской системе вырос на 4,2% – до 720,9 млрд грн.

Гривневый портфель вырос 7,3% – до 458,6 млрд грн, украинцы принесли в банки 31,4 млрд грн. По валютному портфелю наблюдался отток депозитов: на 1,4% – до $9,6 млрд. Из банков забрали $135 млн.

Средняя ставка по гривневым депозитам выросла на 0,2 п.п. и составила 8% годовых. Для валютных вкладов средняя ставка с октября месяца составляет 0,7% годовых.

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Анна Ишутина
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