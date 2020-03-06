Стремительный рост на межбанке: доллар почти 25, евро превысил 28 грн

В пятницу, 6 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,68/24,72, к закрытию котировки составили 24,98/25,01.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,68, максимальные – 24,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,72, максимальные – 25,01.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,7279/27,7729, к закрытию котировки составили 28,3498/28,3838.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3654/0,3662, к закрытию котировки составили 0,3654/0,3660.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"