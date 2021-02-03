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Суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова оплатить ПриватБанку 1 млн фунтов стерлингов

03.02.2021, 09:35
Суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова оплатить ПриватБанку 1 млн фунтов стерлингов - Фото
Фото: depositphotos.com

Английский суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка касательно дополнительного платежа в счет возмещения расходов банка и обязал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, вместе с другими компаниями-ответчиками, осуществить дополнительную выплату 1 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Бывшие владельцы должны выплатить деньги до 15 марта 2021 года.

Ответчиков также обязали оплатить расходы банка в размере около 35 000 фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей такого ходатайства.

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Таким образом, общая сумма выплаченных средств банка ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов, отметили в банке.

Эта сумма состоит из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов ПриватБанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возвращение 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018.

"ПриватБанк продолжает поддерживать свои иски против бывших собственников и остальных, и уверен, что в конечном счете ему удастся возместить около $3,75 млрд, что в настоящее время требуются в судебном процессе, вместе с соответствующими юридическими расходами", – отметили в банке.

Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года.

  • 19 декабря 2017 года, Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, и шести компаний, которые находятся в их собственност. Коломойский и Боголюбов подали ходатайство об обжаловании судебного приказа о всемирном аресте активов и юрисдикции английского суда рассматривать иски ПриватБанка.
  • Эти ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции судьей Фанкортом 4 декабря 2018 года, и полностью были отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, которым было подтверждено, что иск банка о мошенничестве в размере $1,9 млрд, плюс проценты, против бывших собственников и других может рассматриваться английским судом.
  • Апелляционный суд обязал ответчиков уплатить ПриватБанку расходы, понесенные касательно слушания 2018 года, и средства, потраченные Банком на апелляцию, и осуществить промежуточную выплату в размере 3,4 млн фунтов стерлингов таких расходов на счет до 12 ноября 2019 года.

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Наталия Софиенко
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