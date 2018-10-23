Суд арестовал зарубежные счета экс-главы банка Финансы и кредит

В Генпрокуратуре считают, что на счетах прибалтийских банков отмывались деньги, полученные незаконным путем

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Печерский районный суд Киева арестовал денежные средства, принадлежащие бывшему председателю правления банка Финансы и Кредит Владимир Хлывнюку. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi новини.

Как говорится в сообщении, деньги банкира находятся на счетах Ukio Bankas и Trasta Komercbanka в Литве и Латвии.

Установлено, что в 2012-2015 годах Хлывнюк вместе с четырьмя членами кредитного комитета банка Финансы и Кредит заключил заведомо убыточные кредитные договора, на $53,7 млн которые не были отображены в официальной отчетности банка. При этом использовалась подконтрольная компания-нерезидент Nasterno Commercial Limited, зарегистрированная на Кипре.

Генеральная прокуратура, которая ведет расследование против Хлывнюка и других подозреваемых, полагает, что денежные средства, которыми они незаконно завладели, могли быть использованы для отмывания (легализации) и размещены на счетах, открытых компанией в банковских учреждениях Литвы и Латвии.

Учитывая тот факт, что денежные средства являются вещественным доказательством по делу, суд наложил арест на зарубежные счета Хлывнюка.