Суд не признал ликвидацию банка братьев Щербаней

11 июня Верховный Суд не удовлетворил кассационные жалобы Национально банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отмене банкротства и ликвидации банка Капитал. Об этом сообщает Finbalance.

В марте 2018 года Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд удовлетворили иск ООО Промгаз Украины и физлица (Руслана Щербаня) и отменили решение Нацбанка о признании неплатежеспособным и ликвидации банка Капитал.

Согласно судебным материалам, Промгаз Украины и Щербань были акционерами банка Капитал.

НБУ в 2015 году принял решение о выводе Капитала с рынка, в т.ч. на основании жалоб клиентов о том, что финучреждение вовремя не выполняло обязательства и нарушало нормативы регулятора. Нацбанк также указывал, что большинство активов Капитала остались на временно оккупированных территориях.

Верховный Суд в своем решении отметил необоснованность решения Нацбанка и правомерность решения судов предыдущих инстанций, т.к. "наличие не выполненных обязательств перед вкладчиками - физлицами на 20.07.2015 года не нашло подтверждения".

"Нацбанк подтвердил, что до принятия постановления от 20.07.2015 г. №466/БТ получил документы, подтверждающие формирование страховых резервов, однако не рассмотрел их со ссылкой на недостаточность времени для анализа ликвидности обеспечения и осуществления расчетов резервов", - отмечают в ВС.

В то же время вывод о недостаточности сформированных резервов, который стал одним из оснований для отнесения банка к категории неплатежеспособных, также свидетельствует о необоснованности постановления НБУ.

"Вывод НБУ о предоставлении банком Капитал недостоверной отчетности, что привело к нарушениям правил организации статистической отчетности, в результате чего размер регулятивного капитала приобрел отрицательное значение и составил -243,7 млн грн, что привело к нарушению всех нормативов, базой для расчета которых является регулятивный капитал, является необоснованным и противоправным", - говорится в решении ВС.

По данным НБУ, среди акционеров банка Капитал был в т.ч. Евгений Щербань - брат Руслана Щербаня (истца). Они - дети известного политика и бизнесмена Евгения Щербаня, убитого в 90-х годах.