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Суд остановил конкурс на нового главу ПриватБанка

25.02.2021, 11:25
Суд остановил конкурс на нового главу ПриватБанка - Фото
Фото: depositphotos.com

Хозяйственный суд Киева остановил конкурс на должность нового председателя правления ПриватБанка. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в банке.

Как уточнил один из собеседников, суд таким образом удовлетворил заявление об обеспечении иска Профсоюза ПриватБанка, который требует отменить конкурс в целом. Глава Профсоюза Максим Шевченко подтвердил LIGA.net эту информацию.

18 февраля Хозсуд Киева (судья – Игорь Курдельчук) отказал Профслоюзу в удовлетворении аналогичного заявления. Согласно материалам из Единого реестра судебных решений, профсоюз подал иск в связи с тем, что в конкурсе хочет участвовать глава организации и один из действующих менеджеров Привата Максим Шевченко, который не был допущен к нему.

"Решение Наблюдательного совета ПриватБанка о назначении нового предправления банка на закрытом конкурсе незаконно и нарушает права члена профсоюза Шевченко М.В.", – говорится в материалах суда.

Как уточнил Шевченко, Профсоюз не возражает против конкурса в целом, но выступает против конкурса в закрытом формате.

  • 23 января истек срок действия контракта ПриватБанка с прежним предправления Петром Крумханзлом. Он возглавлял банк в течение последних трех лет. Обязанности главы банка на время конкурса исполняет член правления Привата Анна Самарина.
Сергей Шевчук
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Петр Крумханзл правление приватбанка
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