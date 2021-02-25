Суд остановил конкурс на нового главу ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева остановил конкурс на должность нового председателя правления ПриватБанка. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в банке.

Как уточнил один из собеседников, суд таким образом удовлетворил заявление об обеспечении иска Профсоюза ПриватБанка, который требует отменить конкурс в целом. Глава Профсоюза Максим Шевченко подтвердил LIGA.net эту информацию.

18 февраля Хозсуд Киева (судья – Игорь Курдельчук) отказал Профслоюзу в удовлетворении аналогичного заявления. Согласно материалам из Единого реестра судебных решений, профсоюз подал иск в связи с тем, что в конкурсе хочет участвовать глава организации и один из действующих менеджеров Привата Максим Шевченко, который не был допущен к нему.

"Решение Наблюдательного совета ПриватБанка о назначении нового предправления банка на закрытом конкурсе незаконно и нарушает права члена профсоюза Шевченко М.В.", – говорится в материалах суда.

Как уточнил Шевченко, Профсоюз не возражает против конкурса в целом, но выступает против конкурса в закрытом формате.

23 января истек срок действия контракта ПриватБанка с прежним предправления Петром Крумханзлом. Он возглавлял банк в течение последних трех лет. Обязанности главы банка на время конкурса исполняет член правления Привата Анна Самарина.

Сергей Шевчук

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