Суд отклонил иск на 2,7 млрд грн к экс-руководству банка Таврика

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к прежним должностным лицам банка Таврика о солидарном взыскании 2,68 млрд грн ущерба. Об этом сообщает Finbalance.

Банк Таврика был признан неплатежеспособным в 2012 году, а в 2013 году отправлен на ликвидацию.

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Согласно судебным материалам, по информации ФГВФЛ, во время ликвидации Таврики было установлено, что размер обязательств банка перед кредиторами – 2,75 млрд грн, а оценочная стоимость ликвидационной массы – 90,4 млн грн.

Обосновывая свой иск, ФГВФЛ ссылался на части пять и шесть статьи 58 Закона О банках и банковской деятельности, согласно которым:

связанное с банком лицо за нарушение требований законодательства, в т.ч. нормативно-правовых актов НБУ, осуществление рисковых операций, угрожающих интересам вкладчиков или других кредиторов банка, или доведение банка до неплатежеспособности несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность;

связанное с банком лицо, действия или бездействие которого привели к нанесению банку ущерба по его вине, несет ответственность своим имуществом;

если в результате действий или бездействия связанного лица банку нанесен ущерб, а другое связанное лицо вследствие таких действий или бездействия прямо или косвенно получило имущественную выгоду, такие лица несут солидарную ответственность за причиненный банку ущерб.





Суд согласился с выводами ФГВФЛ, что ответчики несут ответственность за причиненный банку ущерб на 2,68 млрд грн (отметив, что негативные последствия имело в т.ч. бездействие НБУ в части ненадлежащего контроля за финучреждением).

Однако суд отказался удовлетворить иск, учитывая то, что срок исковой давности истек 23.09.2016 г., а ФГВФЛ обратился в суд лишь 25.09.2018 г.

"Истечение исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием для отказа в иске", - сказали в Хозсуде .

Кроме того, суд отметили, что Фонд не предоставил ни заявления о восстановлении сроков исковой давности, ни документального подтверждения наличия уважительных причин пропуска искового заявления.

"Таким образом, оснований для применения части пятой статьи 267 ГК Украины, а именно для защиты нарушенного права, нет", - констатировал Хозсуд Киев.

Напомним, что в марте 2018 года Фонд гарантирования вкладов заявил, что суммарно акцептированные требования кредиторов банка удалось удовлетворить менее чем на 3%. А 29 ноября 2018 года ФГВФЛ объявил о ликвидации АО Банк Таврика.



