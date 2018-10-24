Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.10.2018, 13:24

Суд отклонил иск Укрэксимбанка к Укртелекому на 1,1 млрд грн

Суд отклонил иск Укрэксимбанка к Укртелекому на 1,1 млрд грн

Укртелеком должен выплатить только 880 тыс. грн пени и начисленных процентов

Верховный суд Украины отклонил основные требования государственного Укрэксимбанка к Укртелекому, постановив взыскать с него в пользу банка 795,3 тыс. грн пени и 85,1 тыс. грн - 3% годовых.

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений. Согласно решению, кассационная жалоба Укрэксимбанка удовлетворена частично.

"Взыскать с публичного акционерного общества Укртелеком в пользу публичного акционерного общества Государственный экспортно-импортный банк Украины 795 тыс. 344 грн пени и 85 тыс. 122,00 грн 3% годовых", - говорится в судебном решении.

Свое решение Верховный суд мотивировал невозможностью взыскания с Укртелекома стоимости облигаций из общества, к которому право собственности на эти облигации не перешло.

По договору, Укртелеком должен был выкупить у Укрэксимбанка облигации ООО ЕСУ (владелец 92,8% акций Укртелекома, конечный бенефициар - Ринат Ахметов) на 1 млрд грн, но не сделал этого.

В июне прошлого года Укрэксимбанк через суд потребовал взыскать  с Укртелекома 1 млрд 115 млн 660 тыс. 929,04 грн. Из которых:

1 млрд 36 млн 820 тыс. грн - стоимость ценных бумаг по договору от 15 сентября 2015 купли-продажи ценных бумаг;

19 млн 259 тыс. 286,57 грн - упущенная выгода из-за невыполнение условий договора ответчиком за период с 16 марта 2017 по 13 мая 2017 года;

9 млн 331 тыс. 380 грн - инфляционные потери за указанный период;

45 млн 222 тыс. 395,62 грн - пеня за просрочку обязательств по договору;

5 млн 27 тыс. 866,85 грн - 3% годовых в связи с просрочкой обязательств по договору.

Укрэксимбанк свои требования обосновывал невыполнением ОАО Укртелеком обязательств по оплате  не позднее 15 марта 2017 года 1 млн штук именных процентных необеспеченных облигаций общей номинальной стоимостью 1 млн грн с периодом погашения: 17.03.2017-19.03.2017. Цена  облигаций на 15 марта составила   1 млрд 36 млн  820 тыс. грн.

Напомним, 29 мая Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить иск Ощадбанка к компании Ахметова о взыскании 1,1 млрд грн долга задолженности путем обращения взыскания на 92,8% акций Укртелекома.

Читайте также

Как банки будут продавать валюту онлайн 05.10.2018Рожкова: Надо позволить российским банкам покинуть наш рынок 02.10.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, укртелеком, Укрэксимбанк, ценные бумаги
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 