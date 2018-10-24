Суд отклонил иск Укрэксимбанка к Укртелекому на 1,1 млрд грн

Укртелеком должен выплатить только 880 тыс. грн пени и начисленных процентов

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Верховный суд Украины отклонил основные требования государственного Укрэксимбанка к Укртелекому, постановив взыскать с него в пользу банка 795,3 тыс. грн пени и 85,1 тыс. грн - 3% годовых.

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений. Согласно решению, кассационная жалоба Укрэксимбанка удовлетворена частично.

"Взыскать с публичного акционерного общества Укртелеком в пользу публичного акционерного общества Государственный экспортно-импортный банк Украины 795 тыс. 344 грн пени и 85 тыс. 122,00 грн 3% годовых", - говорится в судебном решении.

Свое решение Верховный суд мотивировал невозможностью взыскания с Укртелекома стоимости облигаций из общества, к которому право собственности на эти облигации не перешло.

По договору, Укртелеком должен был выкупить у Укрэксимбанка облигации ООО ЕСУ (владелец 92,8% акций Укртелекома, конечный бенефициар - Ринат Ахметов) на 1 млрд грн, но не сделал этого.

В июне прошлого года Укрэксимбанк через суд потребовал взыскать с Укртелекома 1 млрд 115 млн 660 тыс. 929,04 грн. Из которых:

1 млрд 36 млн 820 тыс. грн - стоимость ценных бумаг по договору от 15 сентября 2015 купли-продажи ценных бумаг;

19 млн 259 тыс. 286,57 грн - упущенная выгода из-за невыполнение условий договора ответчиком за период с 16 марта 2017 по 13 мая 2017 года;

9 млн 331 тыс. 380 грн - инфляционные потери за указанный период;

45 млн 222 тыс. 395,62 грн - пеня за просрочку обязательств по договору;

5 млн 27 тыс. 866,85 грн - 3% годовых в связи с просрочкой обязательств по договору.

Укрэксимбанк свои требования обосновывал невыполнением ОАО Укртелеком обязательств по оплате не позднее 15 марта 2017 года 1 млн штук именных процентных необеспеченных облигаций общей номинальной стоимостью 1 млн грн с периодом погашения: 17.03.2017-19.03.2017. Цена облигаций на 15 марта составила 1 млрд 36 млн 820 тыс. грн.

Напомним, 29 мая Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить иск Ощадбанка к компании Ахметова о взыскании 1,1 млрд грн долга задолженности путем обращения взыскания на 92,8% акций Укртелекома.