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ЕС продлил санкции против России
15.03.2019, 11:10

Суд отменил оценку стоимости акций банка Ахметова

Суд отменил оценку стоимости акций банка Ахметова

Верховный Суд отменил решение набсовета ПУМБ, которым стоимость одной акции банка оценивалась в 331 грн, а весь банк - в 4,74 млрд грн

Верховный Суд 20 февраля 2019 года встал на сторону миноритарного акционера Анны Бандуры и отменил решение набсовета ПУМБ. Этим решением утверждалась цена выкупа акций у миноритария, который в 2018-м проголосовал против решения собрания акционеров, сообщает FinClub.

Анна Бандура, владевшая на тот момент 0,099% акций ПУМБ, обратилась в Хозсуд Киева с иском к ПАО ПУМБ 4 июля 2018 года. Она требовала признать противоправными действия банка по нескольким пунктам: несвоевременное утверждение стоимости одной простой именной акции и суммарной стоимости акций, подлежащих обязательному выкупу; непредоставление ей, как собственнику 14 174 акций ПУМБ (0,098953%), информации об общей стоимости выкупаемых акций и невозможности реализовать право обязательного выкупа акций ПУМБ по "справедливой цене".

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Она попросила суд отменить решение набсовета ПУМБ, которым утверждалась стоимость одной акции в 331 грн (и следовательно, ПУМБ в целом оценен в 4,741 млрд грн). По утверждению миноритария, письмо о решении было получено в мае после собрания акционеров. Тогда как банк должен был сообщить ей условия выкупа акций еще до годового собрания акционеров, которое состоялось в апреле.

Суд трактовал ст. 36 Закона Об акционерных обществах таким образом, что ПУМБ все же должен был до момента проведения собрания акционеров предоставить своим миноритариям (у ПУМБ он всего один - Анна Бандура, поскольку третий акционер - компания SCM Holdings - также принадлежит Ринату Ахметову, как и СКМ Финанс, присутствовавший на собрании) проект договора о выкупе акций. А в проекте договора уже должны были указать цену, а значит, банк должен был еще раньше заказать ее оценку.

То есть, миноритарий должен был еще до собрания акционеров знать цену, по которой он сможет продать акции эмитенту, если проголосует против определенных пунктов повестки собрания акционеров, что фактически и определило бы его желание или нежелание голосовать "против".

Впрочем, еще до решения Верховного Суда Анна Бандура перестала быть миноритарием банка. Она фигурирует в составе акционеров ПУМБ на 1 января 2019 года, однако уже на 22 января у Рината Ахметова было 100% акций банка. Ее долю выкупила компания СКМ Финанс.

Это изменение в составе акционеров ПУМБ произошло в результате проведенной процедуры обязательной продажи акций акционерами по требованию лица или лиц, действующих совместно, которые являются владельцем доминирующего контрольного пакета акций, сообщил ПУМБ в системе раскрытия информации НКЦБФР 29 января.

Речь идет о процедуре сквиз-аута, когда собственники свыше 95% акций компании, могут обязать миноритариев продать им акции по цене, которая от миноритариев не зависит. Компании Рината Ахметова инициировали эту процедуру 17 декабря 2018 года, а 16 января ПУМБ получил от СКМ Финанс публичное безотзывное требование к миноритариям по цене 301,46 грн за акцию.

По сравнению с майской возможностью продать акции Анна Бандура потеряла 418 700 грн.

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Теги: ПУМБ, верховный суд, Ахметов
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