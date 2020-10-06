Суд признал банкротом компанию из окружения Климова, в которой долг 3 млрд перед НБУ

Хозсуд Одесской области признал банкротом ЧАО "Туристическая производственная фирма "Черное море", и открыл ликвидационную процедуру. В госреестре конечным бенефициаром компании указан Игорь Кудинов (помощник экс-нардепа Леонида Климова, который контролировал обанкротившийся Имэксбанк). Об этом пишет Finbalance.

Ранее Хозсуд Одесской области признал требования Сбербанка к ЧАО "ТПФ "Черное море" на 1,1 млрд грн (четвертая очередь) и 201 млн грн (шестая очередь), а также требования НБУ на 3,16 млрд грн как требования по обеспечению залогом имущества должника (согласно судебным материалам, ЧАО "ТПФ" Черное море "было имущественным поручителем Имэксбанка по рефинансированию).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ликвидатора Имэксбанка и оставил без изменений решение судов низших инстанций, которыми лишь частично было признано требования представителя ФГВФЛ к должнику на сумму 290 млн грн (как обеспеченные залогом имущества), однако отклонены требования еще на 2,15 млрд грн.

В феврале 2018 года Антимонопольный комитет разрешил украинской "дочке" российского Сбербанка приобрести в собственность два отеля одесской сети "Черное море".

Нацбанк заявлял, что обеспечением по кредитам рефинансирования для Имэксбанка выступает в т.ч. стадион Черноморец и ряд объектов коммерческой недвижимости в Одессе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В феврале 2018 года АМКУ разрешил украинской "дочке" Сбербанка России покупку двух гостиниц "Черное море" в Одессе у депутата Леонида Климова.

В марте 2018 года суд списал фирмам, связанным с Климовым, 13 млрд грн долга.

15 июля 2020 года суд признал банкротом компанию Климова Укрбудспецтех. Она должна НБУ почти 3,5 млрд грн.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.