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Суд признал банкротом компанию из окружения Климова, в которой долг 3 млрд перед НБУ

06.10.2020, 10:06
Суд признал банкротом компанию из окружения Климова, в которой долг 3 млрд перед НБУ - Фото
Климов Леонид

Хозсуд Одесской области признал банкротом ЧАО "Туристическая производственная фирма "Черное море", и открыл ликвидационную процедуру. В госреестре конечным бенефициаром компании указан Игорь Кудинов (помощник экс-нардепа Леонида Климова, который контролировал обанкротившийся Имэксбанк). Об этом пишет Finbalance.

Ранее Хозсуд Одесской области признал требования Сбербанка к ЧАО "ТПФ "Черное море" на 1,1 млрд грн (четвертая очередь) и 201 млн грн (шестая очередь), а также требования НБУ на 3,16 млрд грн как требования по обеспечению залогом имущества должника (согласно судебным материалам, ЧАО "ТПФ" Черное море "было имущественным поручителем Имэксбанка по рефинансированию).

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Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ликвидатора Имэксбанка и оставил без изменений решение судов низших инстанций, которыми лишь частично было признано требования представителя ФГВФЛ к должнику на сумму 290 млн грн (как обеспеченные залогом имущества), однако отклонены требования еще на 2,15 млрд грн.

В феврале 2018 года Антимонопольный комитет разрешил украинской "дочке" российского Сбербанка приобрести в собственность два отеля одесской сети "Черное море".

Нацбанк заявлял, что обеспечением по кредитам рефинансирования для Имэксбанка выступает в т.ч. стадион Черноморец и ряд объектов коммерческой недвижимости в Одессе.

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Наталия Софиенко
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Имэксбанк НБУ Леонид Климов

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