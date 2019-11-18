Суд подтвердил признание Диамантбанка неплатежеспособным - НБУ

Шестой апелляционный административный суд Киева 13 ноября отказал в удовлетворении жалоб владельцев существенного участия в Диамантбанке и признал законность отнесения банка к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ напоминают, что 29 мая Окружной административный суд Киева признал законность решение о выводе Диамантбанка с рынка. Но с таким решением не согласились владельцы существенного участия и подали апелляцию. В частности апелляция поступила от ПФК Энергоинвест (истец), Интер-Вент, Техно-Инвест и Игоря Керезя (третьи лица на стороне истца). Однако апелляционный суд отклонил их требования и подтвердил законность отнесения банка к категории неплатежеспособных.

НБУ 24 апреля 2017 года принял решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных. Основанием решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до одной трети минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами НБУ. Кроме того, как отмечают в НБУ, банк не выполнил в срок план реструктуризации, которым были предусмотрены меры по его докапитализации.