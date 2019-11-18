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Суд подтвердил признание Диамантбанка неплатежеспособным - НБУ

Суд подтвердил признание Диамантбанка неплатежеспособным - НБУ
18.11.2019, 16:16

Апелляционный суд стал на сторону Нацбанка и признал законность решения регулятора о выводе Диамантбанка с рынка

Шестой апелляционный административный суд Киева 13 ноября отказал в удовлетворении жалоб владельцев существенного участия в Диамантбанке и признал законность отнесения банка к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ напоминают, что 29 мая Окружной административный суд Киева признал законность решение о выводе Диамантбанка с рынка. Но с таким решением не согласились владельцы существенного участия и подали апелляцию. В частности апелляция поступила от ПФК Энергоинвест (истец), Интер-Вент, Техно-Инвест и Игоря Керезя (третьи лица на стороне истца). Однако апелляционный суд отклонил их требования и подтвердил законность отнесения банка к категории неплатежеспособных.

НБУ 24 апреля 2017 года принял решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных. Основанием решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до одной трети минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами НБУ. Кроме того, как отмечают в НБУ, банк не выполнил в срок план реструктуризации, которым были предусмотрены меры по его докапитализации.

  • НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля 2017 года. 22 июня 2017 регулятор принял решение об отзыве лицензии и ликвидации Диамантбанка.
  • Владельцами существенных долей в Диамантбанке были Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко, а миноритарным акционером – бывший депутат Николай Мартыненко.

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Диамантбанк НБУ
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