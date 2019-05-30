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30.05.2019, 13:47

Суд признал законной ликвидацию банка Николая Лагуна

Суд признал законной ликвидацию банка Николая Лагуна

Верховный Суд подтвердил безосновательность требований акционера Омега Банка Николая Лагуна к Нацбанку

Верховный Суд подтвердил законность решения Национального банка Украины по выводу с рынка неплатежеспособного ПАО Омега Банк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Кассационная жалоба бывшего акционера банка Николая Лагуна оставлена судом без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций оставлены без изменений", - отмечают в Нацбанке.

В НБУ напоминают, что 30 января 2015 года Омега Банк был отнесен к категории проблемных, т.к. был установлен факта совершения банком рисковой деятельности, следствием которой стало ухудшение финансового состояния, и наличие угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов банка.

2 марта 2015 года банк был признан неплатежеспособным. Основанием для такого решения НБУ послужило уменьшение регулятивного капитала банка до уровня, ниже одной трети минимально установленного уровня, и который составлял "-" 28,2 млн грн при минимальном значении 120 млн грн.

Решение о ликвидации этого банка было принято Нацбанком по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 6 июля 2015 года.

Сейчас НБУ оспаривает в Верховном суде решения по девяти банкам.

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Теги: Николай Лагун, Омега Банк
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