Суд признал законной ликвидацию банка Николая Лагуна

Верховный Суд подтвердил законность решения Национального банка Украины по выводу с рынка неплатежеспособного ПАО Омега Банк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Кассационная жалоба бывшего акционера банка Николая Лагуна оставлена судом без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций оставлены без изменений", - отмечают в Нацбанке.

В НБУ напоминают, что 30 января 2015 года Омега Банк был отнесен к категории проблемных, т.к. был установлен факта совершения банком рисковой деятельности, следствием которой стало ухудшение финансового состояния, и наличие угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов банка.

2 марта 2015 года банк был признан неплатежеспособным. Основанием для такого решения НБУ послужило уменьшение регулятивного капитала банка до уровня, ниже одной трети минимально установленного уровня, и который составлял "-" 28,2 млн грн при минимальном значении 120 млн грн.

Решение о ликвидации этого банка было принято Нацбанком по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 6 июля 2015 года.

Сейчас НБУ оспаривает в Верховном суде решения по девяти банкам.