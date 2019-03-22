Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.03.2019, 13:31

Суд разрешил Ощадбанку не платить Арктике 124 млн грн

Суд разрешил Ощадбанку не платить Арктике 124 млн грн

Верховный суд откзал компании Арктика в деле о взыскании с Ощадбанка 124 млн грн

Верховный Суд 6 марта в полной мере поддержал позицию Ощадбанка и отклонил кассационную жалобу компании Арктика в деле о взыскании с банка 124 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Ощадбанк в 2014 году выдал компании Арктика кредит в размере 100 млн грн под залог рыбной ярмарки и комплекса для хранения и производства продуктов питания. Компания прекратила платить по кредиту, поэтому госбанк решил взыскать залоговое имущество в счет его погашения.

Реклама

В мае 2017 года были проведены открытые электронные торги, которые не состоялись из-за отсутствия покупателей. "В связи с этим с целью недопущения уценки имущества и его продажи по цене даже ниже банк воспользовался своим законным правом приобрести это имущество путем зачисления обеспеченных требований в счет стартовой цены имущества", - говорится в сообщении Ощада.

После этой покупки Арктика обратилась в суд с требованием взыскать с банка деньги, которые она считала разницей между суммой, за которую банк приобрел актив, и рыночной стоимостью логистического центра. По данным Арктики, эта рыночная стоимость составляла 336 млн грн.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Арктики, взыскав с госбанка более 124 млн грн. Но суд апелляционной инстанции, позицию которого подтвердил и Верховный Суд, полностью поддержал позицию Ощадбанка в споре и разрешил ничего не платить компании.

Напомним, логистический центр Арктика в январе купила у Ощадбанка компания из группы Dragon Capital Томаша Фиала. Цена покупки составила 95 млн грн, согласно данным платформы СЕТАМ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Ощадбанк, логистический центр Арктика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 