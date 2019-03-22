Суд разрешил Ощадбанку не платить Арктике 124 млн грн

Верховный Суд 6 марта в полной мере поддержал позицию Ощадбанка и отклонил кассационную жалобу компании Арктика в деле о взыскании с банка 124 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Ощадбанк в 2014 году выдал компании Арктика кредит в размере 100 млн грн под залог рыбной ярмарки и комплекса для хранения и производства продуктов питания. Компания прекратила платить по кредиту, поэтому госбанк решил взыскать залоговое имущество в счет его погашения.

Реклама

В мае 2017 года были проведены открытые электронные торги, которые не состоялись из-за отсутствия покупателей. "В связи с этим с целью недопущения уценки имущества и его продажи по цене даже ниже банк воспользовался своим законным правом приобрести это имущество путем зачисления обеспеченных требований в счет стартовой цены имущества", - говорится в сообщении Ощада.

После этой покупки Арктика обратилась в суд с требованием взыскать с банка деньги, которые она считала разницей между суммой, за которую банк приобрел актив, и рыночной стоимостью логистического центра. По данным Арктики, эта рыночная стоимость составляла 336 млн грн.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Арктики, взыскав с госбанка более 124 млн грн. Но суд апелляционной инстанции, позицию которого подтвердил и Верховный Суд, полностью поддержал позицию Ощадбанка в споре и разрешил ничего не платить компании.

Напомним, логистический центр Арктика в январе купила у Ощадбанка компания из группы Dragon Capital Томаша Фиала. Цена покупки составила 95 млн грн, согласно данным платформы СЕТАМ.