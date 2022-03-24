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Суд в Днепре лишил ПриватБанк права собственности на офисное здание стоимостью 86 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 13:17
Суд в Днепре лишил ПриватБанк права собственности на офисное здание стоимостью 86 млн грн - Фото
Фото: Google Maps

Центральный апелляционный хозяйственный суд фактически лишил ПриватБанк права собственности на здание в Днепре на Набережной Заводской улице. Его стоимость оценивается в 86 млн грн. Решение было принято 24 февраля, в первый день полномасштабной войны России против Украины, сообщила пресс-служба банка.

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"Несмотря на введение в Украине военного положения и прямую угрозу жизни участников процесса, в судебном заседании 24 февраля было отклонено ходатайство банка об отложении рассмотрения дела и оставлена без удовлетворения апелляция госбанка на решение Хозсуда Днепропетровской области по делу, которым суд признал недействительным договор купли-продажи зданий в Днепре, заключенный еще в 2014 году", – сообщил банк, узнавший о принятии постановления только 12 марта.

Член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик сообщил, что решение по иску компании Эбоуд Файненс принято "в пользу бывших владельцев банка".

ПриватБанк, сообщили в пресс-службе, не согласен с решением и обжалует его в Верховном Суде.

Андрей Водяный
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