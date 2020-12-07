Суд вернул разрешение Ощадбанку на взыскание $1,3 млрд с России
Верховный Суд 2 декабря разрешил Ощадбанку возобновить взыскание $1,3 млрд с России за активы в оккупированном Крыму.
Как пишет Finbalance, Верховный Суд 2 декабря возобновил действие постановления Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года, которым было удовлетворено заявление Ощадбанка и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража (г. Париж, Франция) от 26 ноября 2018 года о взыскании $1,1 млрд с России в качестве компенсации за экспроприацию активов Ощадбанка в Крыму (с учетом процентов, общая сумма требований – $1,3 млрд).
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25 ноября Верховный Суд по ходатайству ЗАО "Фортуна" (связано с группой "Приват") остановил действие постановления Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года. Тогда же (25.11.2020) Верховный Суд открыл производство по жалобе ЗАО "Фортуна" на постановление Киевского апелляционного суда.
2 декабря Верховный Суд по ходатайству Ощадбанка закрыл производство на основании того, что ЗАО "Фортуна" не является стороной по указанному делу.
- В ноябре 2018 года Арбитражный трибунал обязал Россию выплатить Ощадбанку $1,3 млрд убытка, причиненных вследствие оккупации Крыма. Сумма возмещения включает проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Россия решение арбитража не признала в связи, с чем Ощадбанк начал начислять ей пени и штрафы.
- 12 октября подконтрольная Игорю Коломойскому компания ИКБ-Инвест обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которое разрешило Ощадбанку получить $1,1 млрд от Международного коммерческого арбитража.
- 30 ноября Ощадбанк заявил, что суд в Украине мешает получить компенсацию от России за активы в Крыму.
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