Проминвестбанк проиграл апелляцию. 99% акций банка остаются под арестом
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на снятие ареста с 99% акций Проминвестбанка, его средств в НБУ и других финансовых учреждениях, ценных бумаг, имущественных прав и недвижимости. Соответствующее решение опубликовано в едином реестре судовых решений, сообщает finbalance.
Апелляционную жалобу на решение Печерского суда об аресте активов банка от 25 мая 2020 подал глава правления Проминвестбанка Андрей Рожок.
Печерский суд оставил под арестом активы банка в рамках криминального производства, инициированной Киевской местной прокуратурой №6.
Криминальное расследование было начато в мае 2020 года на основании заявления в полицию частного предприятия "Эдельвейс-2000", одной из структур, связанных с Игорем Коломойским, уточняет finbalance. Ранее акции Проминвестбанка взыскали структуры Приват по делу о захвате Россией активов в Крыму.
Пакет 99% акций Проминвестбанка был продан в ходе аукциона на бирже ПФТС за 268,7 млн грн. Покупателем стала Финансовая компания Фортифай по поручению компании Альтана Капитал.
Покупка акций была оспорена в хозяйственном суде Киева по иску компании Крым Девелопмент, которая заявила о нарушениях в ходе аукциона, что привело к продаже акций Проминвестбанка по заниженной цене.
- 6 апреля покупателем Проминвестбанка оказалась малоизвестная компания.
- Проминвестбанк был продан на аукционе 4 марта. Двумя днями ранее российский ВЭБ сообщил, что Стокгольмский арбитраж отклонил жалобу Минюста Украины и оставил в силе запрет на продажу акций Проминвестбанка, который был введен летом 2019 года.
- Акции Проминвеста взыскали структуры группы Приват Игоря Коломойского по делу о захвате Россией активов в Крыму. Банк пытались выставить на продажу три раза – сначала не было покупателей, а последний аукцион заблокировал суд.
- В течение 2019 года Проминвест закрыл почти все свои отделения в Украине, оставив только одно в Киеве, и готовился сдать лицензию.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Комментарии