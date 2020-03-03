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Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать "дочку" госбанка РФ

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать "дочку" госбанка РФ
03.03.2020, 11:09

Украина проиграла апелляцию российскому ВЭБу в деле о принудительной продаже Проминвестбанка

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил апелляцию Украины и оставил в силе запрет на продажу "дочки" российского Внешэкономбанка (ВЭБ) - Проминвестбанка. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБа.

Такое решение принял 2 марта полный состав трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр, отмечается в сообщении.

ВЭБ подал иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в июне 2019 года. В августе того же года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж в качестве обеспечительных мер запретить продажу акций Проминвеста. Суд встал на сторону РФ и запретил Украине продавать банк. Украина оспорила это решение.

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Кучук Марина
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продажа Проминвестбанка Проминвестбанк Стокгольмский арбиртаж
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