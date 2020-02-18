Суд заблокировал принудительную продажу Проминвестбанка

Окружной административный суд Киева 11 февраля частично удовлетворил иск Проминвестбанка (ПИБ) и запретил фондовой бирже ПФТС принудительную продажу 97,77% акций банка, которая должна была состояться в этот же день. Об этом пишет Finbalance.
Отмечается, что запрет будет действовать до вступления в законную силу судебного решения по иску Проминвестбанка к департаменту государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины (дело №640/2905/20).
Основанием для такого решения суда послужило, в том числе, отсутствие на день вынесения решения на официальном сайте НБУ информации о согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке. Что, по оценкам суда, "свидетельствует об отсутствии такого согласования потенциальными участниками торгов в следствие принудительной реализации акций ПАО «Проминвестбанк»".
- 13 января Фондовая биржа ПФТС объявила, что аукцион по продаже акций Проминвестбанка состоится 11 февраля. Начальная стоимость пакета из 99,7726% акций установлена на уровне 266,05 млн грн, что в двое меньше, чем на первом аукционе. Это уже третья попытка продать Проминвестбанк. Предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.
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Проминвестбанк сворачивает свою деятельность в Украине. 6 февраля на собрании акционеров должны были рассмотреть вопрос сдачи банком лицензии. Однако, как свидетельствуют данные на сайте банка, собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.
- Согласно данным Национального банка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов 36,93 млрд грн Проминвестбанк занимал 12 место среди 74 действующих банков. С начала 2019-го Проминвестбанк закрыл 55 отделений в Украине, оставив только одно в Киеве.
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