Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд заблокировал принудительную продажу Проминвестбанка

Суд заблокировал принудительную продажу Проминвестбанка
18.02.2020, 15:38

Суд заблокировал продажу 98% акций "дочки" российской госкорпорации ВЭБ.РФ

Окружной административный суд Киева 11 февраля частично удовлетворил иск Проминвестбанка (ПИБ) и запретил фондовой бирже ПФТС принудительную продажу 97,77% акций банка, которая должна была состояться в этот же день. Об этом пишет Finbalance.

Отмечается, что запрет будет действовать до вступления в законную силу судебного решения по иску Проминвестбанка к департаменту государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины (дело №640/2905/20).

Основанием для такого решения суда послужило, в том числе, отсутствие на день вынесения решения на официальном сайте НБУ информации о согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке. Что, по оценкам суда, "свидетельствует об отсутствии такого согласования потенциальными участниками торгов в следствие принудительной реализации акций ПАО «Проминвестбанк»".

Читайте также: Коломойский продает украинский "банк Путина". Недорого - $20 млн

Напишите нам
Проминвестбанк ПИБ ВЭБ.РФ
Комментарии
Последние новости
 