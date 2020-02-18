Суд заблокировал принудительную продажу Проминвестбанка

Окружной административный суд Киева 11 февраля частично удовлетворил иск Проминвестбанка (ПИБ) и запретил фондовой бирже ПФТС принудительную продажу 97,77% акций банка, которая должна была состояться в этот же день. Об этом пишет Finbalance.

Отмечается, что запрет будет действовать до вступления в законную силу судебного решения по иску Проминвестбанка к департаменту государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины (дело №640/2905/20).

Основанием для такого решения суда послужило, в том числе, отсутствие на день вынесения решения на официальном сайте НБУ информации о согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке. Что, по оценкам суда, "свидетельствует об отсутствии такого согласования потенциальными участниками торгов в следствие принудительной реализации акций ПАО «Проминвестбанк»".

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