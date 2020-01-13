"Дочку" госбанка РФ снова выставили на продажу с дисконтом

Акции Проминвестбанка, "дочки" российского Внешэкономбанка (ВЭБ) в Украине, снова выставлены на продажу, сообщает пресс-служба Фондовой биржи ПФТС.

Аукцион назначен на 11 февраля.

Начальная стоимость пакета из 99,7726% акций установлена на уровне 266,05 млн грн, что в двое меньше, чем на первом аукционе.

Это уже третья попытка продать Проминвестбанк. Предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

В будущем аукционе планируют участвовать компании Херсон Тревел, УМБ Финанс, Премиум Инвест Лтд, инвестиционный фонд Нера, ФК Фортифай и ФК Финмарк.

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