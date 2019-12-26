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26.12.2019, 08:20

Топ-10 покупателей долгов банков-банкротов. Как зарабатывают на "плохих" активах? Разбор

Топ-10 покупателей долгов банков-банкротов. Как зарабатывают на "плохих" активах? Разбор
Офис Фонда гарантирования вкладов физлиц (фото: LIGA.net)

Фонд гаратирования вкладов физлиц продал активы на миллиарды гривень. Мы выяснили, кто их купил

С начала банковского кризиса 2014-15 годов Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам 94 банков-банкротов около 90 млрд грн компенсаций. Вернуть эти деньги не получилось: при номинальной стоимости активов банков под управлением ФГВФЛ в 500 млрд грн, Фонд смог заработать от их продажи всего 20 млрд грн - меньше 5%.

В планах Фонда на ближайшие два года - завершить ликвидацию выведенных ранее с рынка 83 банков. Среди них - некогда крупнейшие Дельта, Надра, Финансы и Кредит и Платинум. Активы этих финучреждений продолжают торговаться на аукционах ФГВФЛ в системе Prozorro.

Кто их покупает и как на этом можно заработать?

LIGA.net проанализировала все аукционы Фонда начиная с декабря 2017 года и выбрала 10 самых активных участников распродажи. Среди них - не только украинские коллекторы, но и крупные иностранные компании.

Методология

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С 2017 года Фонд гарантирования реализует “плохие” активы (non-performing loans - NPLs) банков-банкротов через систему Prozorro. Но распродажа все равно проходит достаточно вяло. Заявленная Фондом балансовая стоимость этих активов - 500 млрд грн, оценочная - примерно в пять раз ниже.

Мы отфильтровали покупателей активов ФГВФЛ на Prozorro одновременно по двум критериям: которые участвовали более чем в 50 аукционах, и сумма покупок каждой из них превысила 50 млн грн. Всего мы нашли 18 претендентов на топ. В рейтинг взяли первую десятку. Все они оказались профессиональными участниками рынка проблемных долгов, которых интересуют права требования по кредитам компаний и физлиц в крупнейших обанкротившихся банках. 

Структура собственности этих фирм мало информативна, но мы попытались найти интересные факты и связи. На инфографике также видно, какую крупнейшую покупку совершила та или иная компания, и что было в залогах. 

Топ-10 финансовых компаний, скупающих "плохие" активы

Как работает рынок NPL

Основной спрос на рынке проблемных кредитов диктуют сами заемщики, утверждают участники рынка, с которыми пообщалась LIGA.net. На них приходится около 90% всех совершаемых сделок, говорит руководитель финкомпании Morgan Capital Руслан Харченко. Непосредственные участники аукционов - финансовые компании - всего лишь перепродают купленные лоты должникам, поскольку те сами не могут участвовать в аукционах ФГВФЛ.

"Например, покупает финкомпания портфель, который заказывает какой-то инвестор. В этом портфеле есть несколько кредитов, которые можно предложить выкупить дальше - либо самому должнику, либо тем, кто хочет ему "насолить". Перепродажа кредитов заинтересованным лицам - это наиболее оптимальный способ получения прибыли", - рассказывает Александр Гром, управляющий партнер компании Финактив.

Другими активными участниками аукционов Фонда выступают коллекторы. Они скупают пулы кредитов физлиц и затем пытаются активно "обрабатывать" заемщиков.

На украинском рынке коллекторские компании чувствуют себя вполне свободно: до последнего времени здесь не было профильного регулирования, законопроект о коллекторской деятельности Верховная Рада приняла в первом чтении только на прошлой неделе.

Большие объемы долгов украинцев перед банками-банкротами и относительно незарегулированное правовое поле заинтересовали и иностранных коллекторов.

В кооперации с украинцами на рынке уже работают польская и чешская компании. Обе фирмы есть в нашем топ-10 - это PrimoCollect и APS (в партнерстве с крупной украинской компанией Авистар). Они покупают кредиты физлиц большими пулами - по цене 15-25 млн евро за лот.

Слабая конкуренция

После того, как Фонд гарантирования начал укрупнять лоты, позволить себе участие в торгах могут лишь "монстры" с большим капиталом, утверждает Гром из Финактива.

"Фонд гарантирования, увеличивая портфели, дает возможность работать на рынке только нескольким компаниям, то есть рынок сложно назвать конкурентным", - говорит он.

В этом числе он называет Финмарк, Женеву, Весту и добавляет, что ФГВФЛ “подыгрывает” им - только у больших компаний есть деньги на покупку крупных лотов.

Согласен с ним и Харченко из Morgan Capital. Он перечисляет еще пару компаний: Укрборг, Вердикт Финанс, Concorde Capital и Альфа Банк.

Это действительно так, но есть исключения. В топ попали компании, созданные в 2016 году - в самый разгар продажи активов, которые находятся в управлении Фонда.

Большие пулы могут стоить 1-2 млрд грн, отмечает глава Финактива. Причем половина портфеля будет содержать "мусор", который Фонду "некуда девать". Например, дебиторская задолженность, долги по аренде помещений Фонда гарантирования, кредиты на оккупированном Донбассе и в Крыму, кредиты предприятий, которые давно обанкротились.

"Если меня интересует какой-то кейс на миллиард, и я могу его купить, то еще на миллиард нужно некоего "хлама" забрать, что удваивает затраты на выкуп", - сетует Гром.

Будущее рынка

В ближайшие годы на рынок могут зайти еще с десяток иностранных компаний, говорит Тарас Козак, президент инвестгруппы Универ. В чем их интерес? Зарубежные компании привлекает не только большое наличие проблемных кредитов, но и потенциальное их увеличение в будущем, поясняет Козак. Причина - высокие ставки кредитования.

Вместе с тем, не все согласны, что иностранцы смогут существенно изменить правила игры.

С другой стороны, все дают NPL-рынку еще не более двух лет - ликвидация банков к этому сроку завершится, а намеков на развитие цивилизованного вторичного рынка пока не видно. Большинство сделок с плохими активами проходят по “договорному”, а не рыночному принципу, отмечают финансисты.

"Я бы не назвал перепродажу активов заинтересованным лицам, то есть самим должникам или их конкурентам, вторичным рынком. Как правило, это инструмент внесудебного урегулирования задолженности, - говорит Гром из Финактива. - Все равно основным оператором рынка "плохих" долгов является Фонд гарантирования. Финансовые компании вторичный рынок не создают".

Что нужно сделать, чтобы вторичный рынок появился? Четкого ответа пока нет: на поверхность периодически выходят разные идеи, например, по созданию bad banks, которые занялись бы активами Фонда и работающих банков.

В 2017 году НБУ совместно с ЕБРР даже разработали законопроект "О деятельности по управлению задолженностью", который создает базис для работы таких компаний на украинском рынке.

Народные депутаты VIII и IX созывов пока не заинтересовались этой идеей.

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Теги: коллекторы, фонд гарантирования вкладов, банкопад, плохие кредиты
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