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Проминвестбанк продан на аукционе. Российский ВЭБ заявил, что подает в суд

Проминвестбанк продан на аукционе. Российский ВЭБ заявил, что подает в суд
05.03.2020, 11:11

"Дочка" российского госбанка - Проминвестбанк - продана за 268,7 млн грн

4 марта на аукционе ПФТС был продан пакет акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

Указано, что продан пакет из 5 080 310 373 акций. Информация о покупателе отсутствует.

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) заявил, что продажа украинской "дочки" является нарушением норм международного права. ВЭБ.РФ намерен оспорить продажу в иностранном суде.

"Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов. 

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Андреева Анна
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Проминвестбанк ВЭБ.РФ
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