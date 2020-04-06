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Покупателем Проминвестбанка оказалась малоизвестная финкомпания

Покупателем Проминвестбанка оказалась малоизвестная финкомпания
06.04.2020, 14:28

Акции ПИБа приобрела ФК Фортифай, но не смогла завершить сделку из-за их ареста

уточнено

Покупателем арестованных акций Проминвестбанка (ПИБ), "дочки" российского государственного Внешэкономбанка, была компания Альтана Капитал от имени и по поручению финансовой компании (ФК) Фортифай, свидетельствует решение Киевского апелляционного суда от 31 марта.

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Этим решением суд отклонил ходатайство ФК Фортифай об отмене ареста акций Проминвестбанка, который был наложен в рамках исполнения решения международного арбитража Гааги по взысканию с России убытков за захват активов в Крыму, которого добились структуры Игоря Коломойского.

В решении суда говорится, что 4 марта Альтана Капитал от имени, за счет и по поручению Фортифай на торгах ПФТС приобрела 99,7726% акций ПИБа, а 6 марта был заключен договор купли-продажи ценных бумаг.

В дальнейшем компания Фортифай выплатила полную стоимость акций - 268,7 млн грн в рамках исполнения требований регламента биржевых торгов. Но арест акций ПИБа, наложенный 5 сентября 2018 года, не позволил завершить сделку, а именно - перевести акции банка со счета владельца на счет Фортифай.

Адвокаты связанных с Коломойским компаний отмечали, что Фортифай не является ни участником дела, ни стороной, ни третьим лицом, в связи с этим не имеет права обращаться с ходатайством об отмене ареста.

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Компания Крым Девелопмент, которая является одним из истцов в арбитражном деле, заявила, что о проведении аукциона по продаже акций ПИБа узнала из СМИ. По ее мнению, торги были проведены таким образом, что потенциальные покупатели не смогли принять в них участие, в результате чего пакет акций банка был продан по цене, почти в два раза ниже рыночной.

Согласно Единому госреестру, собственниками компании Фортифай до конца февраля были Александр Камышин и Николай Нестеренко, с 10 марта 99% долей в компании принадлежит самой ФК, еще 1% - Сергею Фаткуллину.

Фаткуллин ранее уже был владельцем компании - до 29 сентября 2019 года.

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Марина Кучук
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