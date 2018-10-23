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Советник Трампа сообщил итоги переговоров с РФ по ядерному оружию
23.10.2018, 11:04

Суд запретил Коломойскому блокировать работу ПриватБанка

Суд запретил Коломойскому блокировать работу ПриватБанка

Коломойскому не разрешили срывать сотрудничество ПриватБанка с государственными органами и международными компаниями

18 октября Киевский районный суд г. Одессы отклонил исковые требования Игоря Коломойского, которыми он пытался заблокировать сотрудничество Нацбанка Украины (НБУ), Министерства финансов и ПриватБанка с украинскими и международными компаниями. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе НБУ.

Эти компании были привлечены к финансовому расследованию деятельности бывших совладельцев ПриватБанка и юридического сопровождения дел, касающихся национализации банка.

Суд решил, что Коломойский злоупотреблял своими процессуальными правами и пытался затянуть судебное разбирательство

В частности, подавая иск к ООО Телекомпания АРС  по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации, он пытался искусственно изменить территориальную подсудность исковых требований к другим соответчикам, зарегистрированных в Киеве и за пределами Украина.

Кроме этого, в НБУ отметили, что основные и производные требования экс- акционера ПриватБанка имеют разный предмет спора и не связаны между собой.

Также, этот иск дублирует уже существующий - гражданское дело по иску Коломойского с аналогичными требованиями к НБУ, ПриватБанку, Минфину и международным советникам который находится в производстве Соломенского районного суда Киева с декабря 2017 года.

В Нацбанке напомнили, что в начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила forensic audit ПриватБанка подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5.5 млрд долл. США.

ПриватБанк (г. Днепр) - крупнейший банк Украины по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров национализировал банк, руководствуясь рекомендациями СНБО по предложению НБУ. Государство в лице Минфина стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн. За первое полугодие чистая прибыль ПриватБанка составила почти 7 млрд грн.

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Теги: ПриватБанк, игорь коломойский, суд
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