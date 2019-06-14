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14.06.2019, 12:43

Суды обязали ПриватБанк вернуть долги компаниям Коломойского

Суды обязали ПриватБанк вернуть долги компаниям Коломойского

Банк должен вернуть долги по рефинансированию компании Акватера и Толкачевскому ГОКу

По решениям судов ПриватБанк должен возместить ООО Акватера (конечные бенефициары - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) 25 млн грн рефинанса, а ЧАО Толкачевский горно-обогатительный комбинат (связывают с "приватовцами") - 8,15 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

4 июня Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и оставил без изменений решение судов низших инстанций по делу №910/22722/17. Суды постановили взыскать с ПриватБанка 25 млн грн в пользу ООО Акватера, которые компания как имущественный поручитель заплатила Национальному банку Украины в счет погашения части задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

Кроме того, 28 мая Хозсуд Киева удовлетворил иск Толкачевского ГОКа в деле №910/23070/17 и обязал ПриватБанк вернуть истцу 8,15 млн грн, которые комбинат как имущественный поручитель заплатил Нацбанку в счет погашения части задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

Дело ГОКа рассматривается в судах по второму кругу. В 2018 году суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск Толкачевского ГОКа, однако в марте 2019 года Верховный Суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

По данным НБУ, долг ПриватБанка перед регулятором по рефинансированию на 1 мая этого года составил 9,3 млрд грн (тогда как на начало 2017 года, т.е. фактически сразу после национализации, - 18 млрд грн).

В феврале первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова заявляла, что Нацбанк выиграл уже 22 судебных спора с имущественными поручителями ПриватБанка (связанными с его экс-владельцами) по непогашенному рефинансированию на сумму 1,2 млрд грн. "По 17 решениями уже начата процедура взыскания залогового имущества. По другим делам нужно пройти все судебные инстанции ", - отмечала Рожкова.

Ранее заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук рассказала, что суды разных инстанций рассматривают 238 000 дел, связанных с ПриватБанком.

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Теги: рефинансирование, ПриватБанк, Акватера, Толкачевский ГОК
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