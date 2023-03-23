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Сын генерала из России ушел с поста исполнительного секретаря Moneyval после огласки в СМИ

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 18:47
Сын генерала из России ушел с поста исполнительного секретаря Moneyval после огласки в СМИ - Фото
Фото: Linkedin

Россиянин Игорь Небываев ушел с должности исполнительного секретаря Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и мер по финансированию терроризма (Moneyval) после того, как стало известно о его родственных связях с генералом Службы внешней разведки РФ. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

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На должности исполнительного секретаря Moneyval его сменила Ливия Стойка-Бехт, ранее руководившая отделом юридического сотрудничества Совета Европы.

Moneyval – постоянный мониторинговый орган Совета Европы, который должен оценивать соблюдение основных международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективности их реализации, а также давать рекомендации национальным органам власти относительно необходимых усовершенствований их систем.

По информации издания moneylaundering.com, Небываев во вторник написал своим коллегам письмо, в котором сообщил об увольнении. Он останется в Совете Европы на другом посту, рассказали два источника moneylaundering.com.

В середине марта 2023 года немецкое издание Bild опубликовало материал о россиянах в Совете Европы.

В нем говорилось, что Игорь Небываев, – сын 68-летнего Владимира Небываев, который служит в СВР РФ в звании генерала. В 2018 году Украина выслала Небываева-старшего из Киева в знак солидарности с Великобританией после отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика-перебежчика Сергея Скрипача и его дочери.

После публикации статьи министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Совет Европа должен уволить Небываева. Он написал письмо председателю организации. "Я был удивлен, узнав из статьи, что гражданин России до сих пор занимает должность, которая должна выступать за прозрачность и открытость", – рассказал Рейнсалу.
Андрій Водяний
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