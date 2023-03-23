Сын генерала из России ушел с поста исполнительного секретаря Moneyval после огласки в СМИ
Россиянин Игорь Небываев ушел с должности исполнительного секретаря Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и мер по финансированию терроризма (Moneyval) после того, как стало известно о его родственных связях с генералом Службы внешней разведки РФ. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
На должности исполнительного секретаря Moneyval его сменила Ливия Стойка-Бехт, ранее руководившая отделом юридического сотрудничества Совета Европы.
Moneyval – постоянный мониторинговый орган Совета Европы, который должен оценивать соблюдение основных международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективности их реализации, а также давать рекомендации национальным органам власти относительно необходимых усовершенствований их систем.
По информации издания moneylaundering.com, Небываев во вторник написал своим коллегам письмо, в котором сообщил об увольнении. Он останется в Совете Европы на другом посту, рассказали два источника moneylaundering.com.
В середине марта 2023 года немецкое издание Bild опубликовало материал о россиянах в Совете Европы.
В нем говорилось, что Игорь Небываев, – сын 68-летнего Владимира Небываев, который служит в СВР РФ в звании генерала. В 2018 году Украина выслала Небываева-старшего из Киева в знак солидарности с Великобританией после отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика-перебежчика Сергея Скрипача и его дочери.
- Небываев-младший работает в Совете Европы с 2012 года, а с 2020 года возглавлял Moneyval.
- Россию исключили из Совета Европы в марте 2022 года из-за ее агрессии против Украины.
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