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31.07.2019, 14:58

ТАС24 Бизнес обновил популярный кредитный продукт p

ТАС24 Бизнес обновил популярный кредитный продукт

Сегодня ТАС24 Бизнес вывел на рынок новый вид Кредита на развитие бизнеса с максимальными суммами до 10 млн грн для юрлиц и 5 млн грн для ФЛП

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Кредит на развитие бизнеса - флагманский продукт ТАС24 Бизнес, пользующийся самой большой популярностью среди ФЛП и юридических лиц. Потому что он:

  • даёт свободу: может быть использован на любые потребности бизнеса

  • абсолютно простой: ежемесячная ставка 1,99% 

  • очень быстрый: решение о выдаче принимается за 24 часа

  • идеально удобный: в 100%-ном онлайн формате без единого визита в отделение

  • длительный и гибкий: срок до 36 месяцев с возможностью досрочного погашения без дополнительных комиссий

А теперь Кредит на развитие бизнеса может быть не только беззалоговым, а и залоговым. Эта новая опция позволяет увеличить сумму кредита. В залог принимаются автомобили и квартиры. Наличие залога позволило увеличить максимальные суммы кредитования до 10 млн грн для юридических лиц и до 5 млн грн для ФЛП. Все остальные условия Кредита на развитие бизнеса остаются такими же, как и для беззалоговых кредитов. А процедура оформления залогового кредита стала почти такой же простой, как и беззалогового. При этом сохраняется основная характерная черта ТАС24 Бизнес - 100% онлайн формат.

“Мы постоянно внедряем полезные инновации, чтобы сделать кредиты более доступными, удобными и максимально удовлетворить все потребности представителей малого и среднего бизнеса. Новый вид Кредита на развитие бизнеса создан для тех, кто желает получить сумму больше, чем в беззалоговых кредитах, и получить её быстро, в формате онлайн и с минимальным пакетом документов. Именно поэтому наша инновация состоит из двух частей - увеличения максимальных сумм и упрощения процедуры оформления залоговых кредитов. Уверен, что этот продукт станет идеальным решением для многих бизнесов - от ФЛП до юридических лиц”, - комментирует Александр Николенко, руководитель ТАС24 Бизнес, первого онлайн банка для малого и среднего бизнеса.

Подайте заявку на Кредит на развитие бизнеса прямо сейчас - возможно Вы ждали именно его?

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.

 

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Теги: кредит, бизнес, ТАС24 Бизнес
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