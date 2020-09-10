На правах спонсорства

Известно, что в бизнесе случаются ситуации, когда срочно необходимо осуществить платеж, а средств на счете не хватает. Обычно в таких ситуациях клиенты обращаются в Банк за получением дополнительного финансирования в виде кредита, но теперь вопрос можно решить быстрее и легче.

Клиенты ТАС24 Бизнес могут перевести в рассрочку платежи на сумму от 10 тысяч гривен в течении 10 дней от даты списания средств со счета. Речь идет о платежах контрагентам, выплату заработной платы и бюджетных платежей.

Механизм очень простой. В выписке по счету возле суммы проведенного платежа отражается информация о возможности перевести данный платеж в рассрочку. Для получения услуги клиент отправляет заявку, которая автоматически обрабатывается Банком, и после этого остается лишь подписать Договор электронной цифровой подписью. Процедура согласования рассрочки и выдачи средств на счет занимает не более 9-ти минут. Комиссия за услугу составит всего лишь 1.99 % в месяц. Досрочное погашение возможно с любого дня сделки.

“ТАС24 Бизнес, первый онлайн-банк для малого и среднего бизнеса, был создан, чтобы упростить жизнь предпринимателя с точки зрения банковского обслуживания и помочь в развитии собственного дела. Мы продолжаем идти в ногу со временем и следим за потребностями клиентов, стараясь их удовлетворить. Платеж в рассрочку также был создан под многочисленные запросы клиентов для упрощения доступа к заемным средствам, - подчеркивает Сергей Бочаров, Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКА, руководитель ТАС24 Бизнес. - Хотя у нас есть стандартная продуктовая линейка кредитных продуктов: Кредит на развитие бизнеса, возобновляемая кредитная линия, кредитный лимит на текущий счет, мы не ограничиваемся данными услугами. Предлагаем бизнесу новые инструменты и возможности для преодоления кризиса и восстановления финансового роста”.

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011. Регистрация НБУ №45 от 21.10.1991.

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