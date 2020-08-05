На правах спонсорства

В конце июня 2020 года Медицинский центр «Ocular-институт офтальмологии», расположенный в Киеве по улице Пимоненко 13-А, открыл свои двери для первых пациентов. Долгосрочное финансирование на обустройство центра предоставил АО "ТАСКОМБАНК" в объеме 50 млн грн.

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Новый медицинский центр занимает площадь 1400 кв.м и является достойным примером медицинского учреждения европейского уровня в Украине. Выбор оборудования осуществлялся по принципу лучших мировых практик диагностики и лечения. Медицинский центр оснащен сверхсовременным офтальмологическим оборудованием ведущих производителей Германии, Австралии, Японии, США, Швейцарии, Китая, Кореи, Польши, Финляндии.

«Стоит отметить, что для банков кредитование капитального ремонта или реконструкции коммерческой недвижимости менее рисковый инструмент финансирования, чем кредитование нового строительства, - прокомментировала соглашение директор Департамента по работе с VIP-клиентами в сфере инвестиционных проектов и услуг АО «ТАСКОМБАНК» Евгения Шишкина. - С одной стороны, реконструкция или капитальный ремонт занимают меньшие сроки. А с другой - обновленное недвижимое имущество становится более современным и ликвидным после дополнительных денежных вложений и может стать самостоятельным предметом обеспечения кредита банка. При таких благоприятных обстоятельствах мы смогли предложить выгодные условия финансирования для открытия медицинского центра ».

ТАСКОМБАНК имеет подобный опыт партнерства с медицинскими учреждениями и финансировал реконструкцию помещений роддома «Лелека» и Института клеточной терапии в Киеве, а также Клиники репродуктивной медицины «Надия Одесса» в городе Одесса.

«Вторичная и третичная медицинская помощь в Украине в значительной мере развивается за счет частных инвестиций. Именно полноценное зрение определяет качество и полноту восприятия жизни для каждого из нас, поэтому открытие офтальмологического медицинского центра в первую очередь реализовано с заботой о жителях Украины и обеспечения доступности медицинских услуг на мировом уровне качества », - отметила директор ООО« Институт офтальмологии » Евгения Стасюк .

АО «ТАСКОМБАНК» - основан в 1989 году. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу и частным лицам. В 2004 году банк присоединился к Группе «ТАС», которая остается одной из самых больших инвестиционно-финансовых групп страны. С 2019 года входит в перечень системно важных банков. Занимает 17 место в рейтинге НБУ по размерам активов по итогам 1 квартала 2020 года. Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.

«Ocular - институт офтальмологии» - это офтальмологический медицинский центр, расположенный в отдельном шестиэтажном здании площадью более 1400 кв.м в центре Киева. В «Ocular» представлены практически все направления в офтальмологии: взрослой и детской, хирургической и терапевтической - от подбора очков и контактных линз до пластической и эстетической хирургии и сверхсложных реконструктивных операций на сетчатке. Лицензия МОЗ Украины согласно приказа № 1395 от 15.06.2020 г.

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