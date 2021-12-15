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Терминал в смартфоне. Что нужно знать о новом решении для микробизнеса

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 10:07
Терминал в смартфоне. Что нужно знать о новом решении для микробизнеса - Фото
Фото: Visa

Государственный ПриватБанк и платежная система Visa запускают в Украине решение "Терминал" на основе Tap to Phone. Эта технология позволяет превратить смартфон или планшет в POS-терминал.

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Как отмечается в пресс-релизе ПриватБанка, чтобы воспользоваться решением, предпринимателям нужно скачать приложение "Терминал", зарегистрироваться и указать все необходимые пользовательские данные. Для его использования нужен мобильный телефон или планшет на базе Android 8.0 и выше с NFC-чипом и с выключенным root-доступом (правами суперпользователя) или доступом разработчика.

Tap to Phone построена на основе EMV – международного стандарта оплаты банковскими картами, когда каждая транзакция содержит динамическую криптограмму ("токен"), которую невозможно использовать повторно.

Авторы идеи отмечают, что эта технология позволяет финансовым институтам и финтех-компаниям построить собственный эквайринг, предложив своим клиентам сервис приема оплаты на смартфон с такими же протоколами защиты, как у обычного POS-терминала. В то же время мобильные девайсы будут иметь дополнительный уровень биометрической аутентификации.

Примеры использования решения:

- внешняя розничная торговля (ярмарки, выставки, фестивали, фуд-корты, "уличный" кофе и т.п.);
– развлечения (парки, аттракционы, сезонные зоны отдыха);
– платежи в очереди, уменьшающие время на обслуживание клиентов;
– парковочные площадки, уплата штрафов;
– совместный сбор средств.

Решение также подходит для служб доставки, логистических компаний и почтовых сервисов; страховых агентов; ивент-агентств (организация концертов, праздников и т.п.); торговли товарами и услугами с нечастыми транзакциями.

Комиссия за эквайринг при использовании решения "Терминал" составит 1,7%.

  • В 2020 году Ощадбанк и Visa запустили сервис "ОщадPAY" для бесконтактных платежей в смартфонах.

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Юрий Тарасовский
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Visa ПриватБанк POS-терминал терминал в смартфоне
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