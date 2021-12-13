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"Терминал в смартфоне". В Украине запускают новый сервис для бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 13:12
Фото: Visa

Государственный ПриватБанк и международная платежная система Visa запустят новое решение для бизнеса – сервис "Терминал". Сервис позволит предпринимателям принимать безналичные платежи на Android-смартфоны.

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Как сообщает пресс-служба банка, презентация "Терминала" состоится 14 декабря.

Новый сервис разработан на основе технологии Visa Tap to Phone.

"Для малого и среднего бизнеса это возможность осуществлять безналичные платежи без дополнительного оборудования – только с помощью Android-смартфонов со встроенным модулем NFC", – сказано в анонсе банка.

  • В 2020 году Ощадбанк и Visa запустили сервис "ОщадPAY" для бесконтактных платежей в смартфонах.

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Юрий Тарасовский
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ПриватБанк POS-терминал терминал в смартфоне
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