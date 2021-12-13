"Терминал в смартфоне". В Украине запускают новый сервис для бизнеса
13.12.2021, 13:12
Фото: Visa
Государственный ПриватБанк и международная платежная система Visa запустят новое решение для бизнеса – сервис "Терминал". Сервис позволит предпринимателям принимать безналичные платежи на Android-смартфоны.
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Как сообщает пресс-служба банка, презентация "Терминала" состоится 14 декабря.
Новый сервис разработан на основе технологии Visa Tap to Phone.
"Для малого и среднего бизнеса это возможность осуществлять безналичные платежи без дополнительного оборудования – только с помощью Android-смартфонов со встроенным модулем NFC", – сказано в анонсе банка.
- В 2020 году Ощадбанк и Visa запустили сервис "ОщадPAY" для бесконтактных платежей в смартфонах.
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