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17.10.2018, 08:15

Тигипко хочет приобрести еще один банк

Тигипко хочет приобрести еще один банк

Какой именно банк будет покупать Тас Груп Сергей Тигипко не уточнил

Основатель и основной акционер финансово-промышленной группы ТАС "Групп" Сергей Тигипко планирует приобрести очередной банк. Об этом он заявил на Украинском банковском форуме, сообщает FinClub.

"Мы многое покупали и сейчас мы будем покупать. Виесте Банк уже на нашем балансе. Мы получаем рост капитала. Покупка банка - это самый перфект. Мы готовы сегодня к покупке следующего банка и к интеграции, если необходимо, его в ТАСкомбанк", - сказал бизнесмен.

По словам Тигипко, Тас Груп не будет сокращать количество отделений.

"Мы будем дальше наращивать технологии. Отделение мы коем случае не будем закрывать. Мы анализируем все каналы продаж. Сегодня самый эффективный канал продаж - это отделение", - подчеркнул Тигипко.

Перед этим Тигипко купил у российских собственников Виесте Банк, после чего приобрел греческий Универсал Банк. Кроме этого, он покупал кредитные портфели Платинум Банка, банка "Новый" и Банка Форум, а в ВТБ Банке долги группы Ukraine Minerals. 

Ранее Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Devisal, принадлежащей Cергею Тигипко, на приобретение акций компании Lifaza, а до этого Тас Груп достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО Завод Кузня на Рыбальском

 

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Теги: Сергей Тигипко, банки, Тас Груп
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