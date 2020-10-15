Тигипко рассказал, что будет с Проминвестбанком после покупки

После покупки Проминвестбанка большинство его рабочих активов будет переведено в ТАСкомбанк. Об этом сообщил Сергей Тигипко во время Ukrainian Banking Forum, передает агентство Инерфакс-Украина.

"Мы обратились в НБУ, чтобы купить еще один банк – Проминвестбанк… Если будет решение НБУ, мы сразу будем делать все для того, чтобы достать лицензию Проминвестбанка и интегрировать то, что останется из рабочих активов, в первую очередь в ТАСкомбанк, остальные активы оставим на финансовой компании", – цитирует агентство Сергея Тигипко.

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По его словам, ПИБ будет выведен с рынка достаточно быстро.

"Мы готовы к такой работе, у нас есть хороший опыт, много банков покупали, много продавали, поэтому надеемся, что тут мы сможем довольно быстро банк вывести с рынка и нарастить свои активы", – добавил Тигипко.

8 октября 2020 года Кипрская компания Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает бизнесмен Сергей Тигипко, подала заявку в Антимонопольный комитет о разрешении на покупку ООО "Финансовая компания Фортифай", купившей в марте на аукционе 99% Проминвестбанка. АМКУ выдал разрешение.

12 октября Национальный банк Украины получил от кипрской компании Luregio Limited пакет документов для согласования покупки Проминвестбанка.

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Роман Брыль

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