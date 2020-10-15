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Тигипко рассказал, что будет с Проминвестбанком после покупки

15.10.2020, 11:24
Тигипко рассказал, что будет с Проминвестбанком после покупки - Фото
Сергей Тигипко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После покупки Проминвестбанка большинство его рабочих активов будет переведено в ТАСкомбанк. Об этом сообщил Сергей Тигипко во время Ukrainian Banking Forum, передает агентство Инерфакс-Украина.

"Мы обратились в НБУ, чтобы купить еще один банк – Проминвестбанк… Если будет решение НБУ, мы сразу будем делать все для того, чтобы достать лицензию Проминвестбанка и интегрировать то, что останется из рабочих активов, в первую очередь в ТАСкомбанк, остальные активы оставим на финансовой компании", – цитирует агентство Сергея Тигипко.   

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По его словам, ПИБ будет выведен с рынка достаточно быстро.

"Мы готовы к такой работе, у нас есть хороший опыт, много банков покупали, много продавали, поэтому надеемся, что тут мы сможем довольно быстро банк вывести с рынка и нарастить свои активы", – добавил Тигипко.

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Роман Брыль
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