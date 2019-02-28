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28.02.2019, 18:15

Тигипко рассказал о прибыльности Monobank

Тигипко рассказал о прибыльности Monobank

Monobank стал прибыльным в сентябре 2018-го - менее чем через год после запуска

Monobank, входящий в структуру принадлежащего группе ТАС Универсал Банка, менее чем через год после запуска получил первую прибыль, сообщил бизнесмен Сергей Тигипко в интервью НВ.

"Мы динамично стартовали, и в сентябре проект получил уже первую прибыль", - сказал он.

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По словам бизнесмена у Monobank около 800 000 клиентов.

"Каждый день мы выдаем 2600 карточек и, надеюсь, 2019 год закончим с клиентской базой более миллиона человек", - отметил Тигипко.

В ближайшее время он планирует увеличить уставной фонд на 300 млн грн, поскольку банк очень активно растет. Универсал Банк сконцентрируется на развитии Monobank, а Таскомбанк будет универсальным, рассказал бизнесмен.

Monobank - совместный проект Универсал Банка и команды Fintech Band, которую создали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

Monobank позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений.

Универсал Банк входит в группу ТАС Сергея Тигипко с декабря 2016 года.

В интервью Тигипко также рассказал, что планирует построить на территориях столичного завода Кузня на Рыбальском, который он выкупил у Петра Порошенко, жилой массив и большой торгово-офисный центр.

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Теги: Monobank, Дмитрий Дубилет, Сергей Тигипко, группа ТАС
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