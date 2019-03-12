Тигипко ушел с поста главы правления ТАСкомбанка

Глава правления ТАСкомбанка Сергей Тигипко покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Такое решение набсовет ТАСкомбанка утвердил 11 марта 2019 года.

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Новым главой правления назначен Андрей Комарист, который до этого занимал должности директора по развитию продуктов розничного бизнеса ТАСкомбанка, руководителя аппарата главы правления ТАСкомбанка.

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Напомним, набсовет ТАСкомбанка назначил Тигипко главой правления год назад - 12 марта 2018 года вместо Екатерины Мелеш.

Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка Новый и VS Банк.