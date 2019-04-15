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15.04.2019, 09:36

Топ-10 стран по переводам от мигрантов. Данные ПриватБанка

Топ-10 стран по переводам от мигрантов. Данные ПриватБанка

ПриватБанк в 2018 году обеспечил 45% от общего объема переводов трудовых мигрантов

За прошлый год ПриватБанк увеличил выплаты денежных переводов через цифровые сервисы и отделения банка на 25% - до $2,6 млрд. Более 60% переводов получены исключительно через цифровые сервисы банка.

По данным ПриватБанка, больше всего средств работников в прошлом году поступило в Украину из США - 16% от общего объема поступлений. На втором месте по объему валютных поступлений Великобритания (8%), замыкает тройку лидеров Израиль (6%).

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Также в топ-10 стран, которые обеспечивают больше поступлений от гастарбайтеров, попали Германия (5%), Россия (5%), Италия (5%), Польша (4%), ОАЭ (2,7%), Турция (2 , 5%) и Кипр (2%).

Согласно статистике НБУ, только по официальным каналам переводов украинские мигранты перевели в Украину $5,67 млрд. Таким образом, ПриватБанк в 2018 году обеспечил 45% от общего объема переводов трудовых мигрантов.

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Теги: заробитчане, денежные переводы, трудовые мигранты
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