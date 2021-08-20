UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Топ-менеджер Нацбанка стал членом правления Ощадбанка, будет отвечать за финансовый блок

20.08.2021, 15:55
Топ-менеджер Нацбанка стал членом правления Ощадбанка, будет отвечать за финансовый блок - Фото
Олег Стринжа (Фото: finclub)

Наблюдательный совет Ощадбанка назначил победителя конкурса Олега Стринжу членом правления банка, ответственным за финансовый блок. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стринжа начнет работу на новой должности 1 сентября 2021 года. Контракт рассчитан на пять лет. Кандидатура согласована Нацбанком.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Более 6 последних лет Стринжа работал директором департамента финансового контроллинга НБУ и отвечал за планирование, контроль и анализ административных расходов, а также за процессы финансового прогнозирования, подготовки управленческой финансовой отчетности и управления собственным капиталом НБУ.

Главными задачами Стринжи на новой должности будут введение функции управленческого учета и модернизация функции управления финансами Ощадбанка, что имеет целью повышения его эффективности и финансовой устойчивости, добавили в банке.

В банке добавляют, что  Стринжа имеет два высших образования. Окончил Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности "прикладная математика" и Киевский национальный экономический университет по специальности "финансы и кредит" в рамках магистерской программы "банковское дело". Получил квалификацию магистра государственного управления.

Он ммеет более чем 25-летний опыт работы в банковском секторе, в частности, работал в банках "Сосьете Женераль Украина" (Франция), ING Банк Украина (Нидерланды), "Пекао Украина" (Польша).

"Занимал должность директора финансового департамента, член правления Универсал Банка при его принадлежности европейской банковской группе Eurobank EFG, был заместителем председателя правления по финансовым и административным вопросам банка "Ренессанс Капитал", – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ощадбанк Олег Стринжа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 