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27.12.2018, 10:45

Топ-менеджера киевского банка задержали за взятку

Топ-менеджера киевского банка задержали за взятку

Полиция задержала главу структурного подразделения киевского банка

Правоохранители задержали главу структурного подразделения киевского банка во время получения им неправомерной выгоды в размере $5 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленницу задержали во время получения очередного транша неправомерной выгоды вчера, 26 декабря.

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В ходе следствия полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную схему получения средств. Эта схема действовала с ноября этого года. Так, было установлено, что за реализацию имущества банка по заниженной стоимости чиновник требовала почти 1 млн грн.

Женщине инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Теги: банк
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