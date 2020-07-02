Торги на межбанке: курс доллара растет

В четверг, 2 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,11/27,14, к закрытию котировки составили 27,22/27,25. Напомним, вчера межбанк закрылся котировками 26,86/26,88.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,11, максимальные – 27,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,14, максимальные – 27,25.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5638/30,5867, к закрытию котировки составили 30,6878/30,7216.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3838/0,3844, к закрытию котировки составили 0,3871/0,3878.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"