Торги на межбанке: доллар и евро дешевеют

В четверг, 30 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,61/26,63, к закрытию котировки составили 26,565/26,585.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,565, максимальные – 26,635. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,585, максимальные – 26,655.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,8782/30,9014, к закрытию котировки составили 30,7755/30,7987.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3660/0,3664, к закрытию котировки составили 0,3645/0,3648.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.