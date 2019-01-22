Торги на межбанке: доллар продолжает стремительно падать

Во вторник, 22 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,99/28,04, к закрытию котировки составили 27,76/27,80.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,76, максимальные – 27,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,80, максимальные – 28,04.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4205/0,4216, к закрытию котировки составили 0,4175/0,4184.

Торги по евро начались с котировок 31,7770/31,8310, к закрытию котировки составили 31,5214/31,5641.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"