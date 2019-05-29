Торги на межбанке снова закрылись ростом доллара

В среду, 29 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,61/26,65, к закрытию котировки составили 26,705/26,745.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,61, максимальные – 26,705. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,65, максимальные – 26,745.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,6887/29,7334, к закрытию котировки составили 29,7573/29,7992.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4095/0,4105, к закрытию котировки составили 0,4084/0,4095.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"