Торги на межбанке закрылись падением доллара

В четверг, 4 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,07/27,10, к закрытию котировки составили 26,84/26,88.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,84, максимальные – 27,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,88, максимальные – 27,10.

Реклама

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,4239/30,4549, к закрытию котировки составили 30,1010/30,1432.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4148/0,4155, к закрытию котировки составили 0,4093/0,4102.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"