Торги на межбанке закрылись падением доллара и евро

В четверг, 25 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,68/26,71, к закрытию котировки составили 26,59/26,62.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,59, максимальные – 26,68. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,62, максимальные – 26,71.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7588/29,7896, к закрытию котировки составили 29,6239/29,6546.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4136/0,4144, к закрытию котировки составили 0,4100/0,4110.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"